Deutsche Post und Verdi einigen sich auf Tarifvereinbarung - Deutsche Post-Aktie grün

Beide Seiten bestätigten die Einigung, Details der Vereinbarung würden aber erst im Laufe des Nachmittags veröffentlicht, nachdem die Große Tarifkommission der Gewerkschaft die Vereinbarung diskutiert habe.

Die Einigung sei "nach intensiven Gesprächen" erreicht worden, teilte die Deutsche Post mit. Die Einigung wurde am Mittwochmorgen in der dritten Runde der Tarifgespräche erreicht, die seit Montag andauerte. Verdi war mit der Forderung einer linearen Lohnerhöhung um 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten in die Tarifgespräche gegangen. Zudem forderte sie für die Auszubildenden und Dual-Studierenden eine monatliche Erhöhung um 90 Euro und eine Fortschreibung der Postzulage für die verbeamteten Post-Beschäftigten.

Die Aktie der Deutschen Post verteuert sich im XETRA-Handel zeitweise um 1,63 Prozent auf 38,64 Euro.

