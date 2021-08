15 Millionen: Juve einigt sich mit Man United auf Ronaldo-Ablöse

Werbung

Heute im Fokus

DAX höher -- Märkte in Fernost drehen ins Plus -- ADLER Group erhöht Jahresziele 2021 -- Lufthansa stellt sich auf "langen kalten Winter" ein -- AUTO1, Valneva im Fokus

CEWE kündigt Aktienrückkauf-Programm an. Boxine zurrt Börsenpläne fest. Robinhood-Aktie büßt ein: SEC erwägt Verbot von PFOF-Wertpapierhandel. Zoom: Umsatz und Gewinn deutlich gestiegen. Prosus kauft indische Zahlungsplattform Billdesk für 4,7 Milliarden US-Dollar. Vivendi verkauft weitere 2,9 Prozent an UMG an Pershing Square. EssilorLuxottica will eigene Aktien zurückkaufen.