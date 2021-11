16.000 auch per Schlusskurs im DAX gebrochen

Unterschreitung der 16.000 im DAX ist erfolgt. Ein roter Börsentag mit interessanten Storys geht zu Ende, die Volatilität ist zurück.

Schwacher DAX Start mit Vola

Die negativen letzten Handelstage fanden heute direkt ihre Fortsetzung. Bereits in der Vorbörse wurde das Tief unterschritten, was wir am Montag auf dem gleichen Level wie am Freitag ausgebildet hatten.

Im Livestream am Morgen mit Andreas Bernstein blickten wir auf diese ersten schwachen Notierungen des Tages und das Gesamtbild des Index im Tageschart. Ein Start unter 16.000 Punkten deutete sich an. Denn die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 399,8. Es gab binnen eines Tages 45.326 Neuinfektionen und 309 Covid-19-Todesfälle, wie das RKI-Institut meldete.

Am Vortag gab es zunächst mit der Vereidigung von Jerome Powell durch Joe Biden für die Märkte Grund zum Feiern, denn die Richtung der FED bleibt gleich.

Ein neuer Rekord im Nasdaq wurde dann zum Börsenschluss aber in ein Minus gewandelt. Sehr souverän liefen jedoch Apple, Microsoft und Nvidia mit neuen Rekorden.

Wir blickten im Morgenvideo auf die Impfstoffhersteller und die Aussagen von Jens Spahn zu Moderna und BioNTech. Beide Aktien zogen gestern an und haben im Falle von BioNTech sogar 50 Prozent Aufschlag seit wenigen Wochen gezeigt. Der ganze Sektor profitierte, daher gilt der Blick auch auf Gilead Sciences.

Nach dem XETRA-Start verlor der DAX jedoch recht schnell an Boden und blickte auf die Kurslücke, die zum Wochenstart entstanden war. Sie konnte bis zum Mittag recht genau geschlossen werden.

Der DAX hatte damit vom Hoch des Wochenstarts mit dem Start des Tages 300 Punkte verloren. Dieses Minus wurde direkt ausgebaut, als wir zunächst das Gap der Fed-Sitzung vom 04.11. schlossen und dort nicht direkt eine Gegenbewegung sahen.

Weitere Abgaben folgten auf breiter Linie. Charttechnisch war die 16.000 oder zumindest der Bereich knapp darunter, der in den letzten Wochen mehrfach gehalten hatte, als Verkaufsgrund hergenommen. Die ersten Bewegungen gingen direkt zur nächsten 100er-Marke und fanden erst bei 15.866 Zählern einen Boden.

Die Volatilität mit dem VDAX und dem US-Sentiment kommentierte Daniel Saurenz in diesem Mittagsgespräch.

Aktienwerte im Mittagsvideo der LS-X

Der neu entstandene Abwärtsdruck war für unser Gespräch mit Daniel Saurenz der Auftakt zu einem Blick auf weitere Märkte, wie dem MDAX oder dem TecDAX.

Daher sprachen wir über folgende Themen:

Wir betrachten mit Daniel Saurenz den Markt aus Sicht der Volatilität und vergleichen ihn mit TecDAX und MDAX. War dieser Kursrutsch absehbar?

Das Sentiment in den USA kühlte sich in den letzten Tagen ab. Einige Werte drehten sogar intraday ihre Richtung, wie gestern bei Nvidia zu beobachten war.

Stärker als die jüngsten Anlegerlieblinge geriet die Zoom-Aktie nachbörslich unter Druck. Dabei konnten sich die Quartalszahlen sehen lassen. Wie kann man das deuten?

Aus Deutschland haben wir zwei Werte mitgebracht, die sich gegen den Trend durchsetzen. Zu nennen ist die Lufthansa. Das Buchungsvolumen für 2022 stieg bereits in der Tourismusbranche an und gibt Hoffnung.

Zweiter stabiler Wert war der Stahlkonzern Thyssenkrupp. Wird hier nur das "Tafelsilber" verkauft oder ist eine positive Zukunft wegen dem Thema Wasserstoff vorprogrammiert? Daniel Saurenz beantwortet diese Frage und schaut am Rande auch auf Zalando.

Alle genannten Werte schauten wir uns mit Charts entsprechend im Video gemeinsam an.

Unterschreitung der 16.000 im DAX kurzzeitig revidiert

Das Tief in der Mittagszeit bei 15.866 punkten war am Ende "belastbar", wie es so schön heisst. In der Gegenbewegung konnte der Index bis zum Mittag zurück zum Eröffnungsniveau laufen und dann auch die 16.000 zurückerobern.

Mit dem Start der Nasdaq im positiven Bereich zeigten auch die Anleger im DAX neuen Mut. Der Index verkleinerte das Minus vom Morgen und tauchte in die Kurslücke ein. Bis 16.053 Punkte ging die Gegenbewegung, bevor der Tagestrend wieder einsetzte. Denn auch der Nasdaq gab wenig später sein kleines Plus auf.

So schloss der DAX das erste Mal seit fast drei Wochen heute wieder unter 16.000 Punkten und hinterließ eine rote Tageskerze.

Die Volatilität stieg dabei auf das Niveau vom Freitag bei knapp 200 Punkten an. Zusammen mit der Kurslücke verlor der DAX mehr als ein Prozent.

Folgende Xetra-Rahmendaten sind aufgezeichnet worden:

Eröffnung 15.987,20 Tageshoch 16.053,16 Tagestief 15.866,01 Vortageskurs 16.115,69 Schlusskurs 15.937,00

Die starken Bewegungen, die sich in einem VDAX-Anstieg von 10 Prozent heute auch ablesen lassen, sind in diese, Tagesverlauf des DAX an der LS-X ab der Vorbörse gut sichtbar:

Was gab es für Bewegungen bei den einzelnen DAX-Aktien?

Marktbericht am Abend zu DAX-Aktien

Die Ernennung von Fed-Präsident Jerome Powell für die zweite Amtszeit in der US-Notenbank fachte wieder die Zinsphantasie der Anleger an. Davon profitierten erst einmal die Bankenwerte und Versicherungen. Zu den Gewinenr zählten daher die Deutsche Bank im DAX.

Auf der anderen Seite leiden fremdfinanzierte Werte. Technologieaktien in den USA gerieten auch heute wieder unter Druck und im DAX eine Delivery Hero und Zalando, die bereits gestern der Tagesverlierer war. Hier könnte im Chartbild das Tief des Monats wieder als Ziel auf der Agenda der Charttechniker stehen. Bei Delivery Hero kam ein weiter Fakt hinzu. Im Rahmen eines Optionsprogramms werden neue Aktien ausgegeben. Die 591.854 neuen Stammaktien oder 0,24 Prozent des Grundkapitals stehen für die Bezugsberechtigten eines Aktienoptionsprogramms auf der Agenda. Dabei soll der Platzierungspreis bei 122,50 Euro liegen. Knapp darunter schloss der Wert im heutigen Handel.

E.ON gehörte heute ebenfalls zu den Verlierern, nachdem eine Milliardeninvestition angekündigt wurde. Damit soll der Netzausbau vorangetrieben werden. In Summe sollen es 27 Milliarden an Investitionen in den kommenden 5 Jahren sein.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages an der LS-X sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

DAX-Tageschart korrigiert stärker

Das Momentum verschärfte sich heute. Nachdem wir gestern noch das Tief vom Freitag halten konnten, fiel heute die 16.000er-Marke und per Schlusskurs diese sogar auf Tagesbasis.

Die Aufwärtsbewegung aus dem Oktober ist damit beendet und der November aktuell ins Minus gelaufen. Technisch könnten nun die alte Range mit einem Kurs bei 15.800 und beim Eindringen sogar deutlich tiefere Notierungen locken.

Sehen Sie hier das Chartbild, was die Erholung von zwischenzeitlich 1.400 Punkten nun auf 1.100 zusammenschmelzen ließ:

Auf diese charttechnische Konstellation und spannende Einzelwerte gehen wir auch am Montag wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange ein und sprechen zum Mittag mit unserem Händler Andi auf diesem Kanal über das Marktgeschehen.

