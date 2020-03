160.000 Deutsche seit Beginn der Corona-Krise zurückgekehrt

BERLIN (Dow Jones)--Seit Beginn der weltweiten Rückholaktion des Auswärtigen Amtes (AA) wegen der Corona-Krise sind bereits 160.000 Personen nach Deutschland zurückgereist. 24.000 davon seien seit der vergangenen Woche mit 110 Sondercharterflügen des AA transportiert worden, erklärte AA-Sprecher Christofer Burger in Berlin. In den großen Touristendestinationen sei die Rückholaktion nun "weitgehend" abgeschlossen.

Bei den vom AA mitorganisierten Flügen seien auch 1.700 Angehörige anderer EU-Staaten mitgereist, sagte Burger. Umgekehrt böten andere EU-Staaten Transporte für Deutsche an, etwa Spanien bei Rückholungen aus Lateinamerika. Unverändert geht das Ministerium von Außenminister Heiko Maas (SPD) davon aus, dass rund 200.000 Deutsche weltweit seit Beginn der Krise festsaßen. Genaue Zahlen zu den noch verbliebenen Ausreisewillen gebe es noch nicht, betonte Burger. In vielen Ländern liefen noch Abfragen.

Nun habe man es mit Ländern zu tun, in denen der Rückholprozess länger dauern werde. In Ländern wie Neuseeland oder den pazifischen Inseln sei es "sehr, sehr schwierig", Landerechte zu organisieren, da die Flugzeuge Zwischenstopps und die Piloten Ruhezeiten bräuchten.

Das AA bestätigte auch Berichte, wonach Deutsche in manchen Ländern teils Anfeindungen ausgesetzt seien oder Einheimische Angst hätten, mit Europäern Kontakt zu haben. "Es gibt ganz vereinzelt auch Berichte über Übergriffe", so Burger. Das Auswärtige Amt riet allen Deutschen im Ausland, sich an die dort geltenden Regeln zu halten und auch Quarantäneanordnungen örtlicher Behörden zu respektieren.

Unterdessen droht nicht allen Rückkehrern nach Deutschland eine sofortige 14-tägige Quarantäne. Denn die meisten Personen kehrten nicht aus Ländern zurück, in denen ein höheres Ansteckungsrisiko bestehe als in Deutschland, so Burger. Deswegen würden keine darüber hinausgehenden gesundheitlichen Maßnahmen organisiert.

