17-jährige Palästinenserin ruft nach Haftentlassung zu Widerstand auf

Nabi Saleh (Reuters) - Eine 17-jährige Palästinenserin hat nach der Entlassung aus der Haft zum weiteren Kampf gegen die israelischen Sicherheitskräfte im Westjordanland aufgerufen.

"Der Widerstand geht weiter, bis die Besatzung beendet ist", sagte Ahed Tamimi am Sonntag im Dorf Nabi Saleh, das etwa 30 Kilometer nördlich von Jerusalem liegt. Tamimi wurde in der Region bekannt, weil sie im vergangenen Jahr einen israelischen Soldaten getreten und geschlagen hatte. Ihre Mutter filmte den Vorfall und übertrug ihn live auf Facebook. Während die damals 16-Jährige unter Palästinensern als Symbol des Widerstand gefeiert wurde, sorgte der Vorfall bei Israelis für Verärgerung, weil sie darin eine inszenierte Provokation sahen.

Wegen des Zwischenfalles musste Tamimi acht Monate ins Gefängnis und wurde am Sonntag freigelassen. Ihr Dorf Nabi Saleh kämpft seit Jahren gegen die Beschlagnahme von Land durch Israel, was immer wieder zu Konflikten mit der Armee und jüdischen Siedlern führt. Die Palästinenser wollen im Westjordanland, in Ostjerusalem und dem Gazastreifen einen eigenen Staat gründen. Die meisten Staaten betrachten die jüdischen Siedlungen in dem Gebiet als illegal. Die israelische Regierung weist dies zurück.