DAX 24.973 -0,7%ESt50 6.281 +0,0%MSCI World 4.858 +0,4%Top 10 Crypto 8,48 +0,9%Nas 26.107 +0,9%Bitcoin 56.749 -0,2%Euro 1,1415 -0,1%Öl 85,7 +1,1%Gold 4.035 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

177.000 Industriearbeitsplätze in einem Jahr verloren

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat im vergangenen Jahr 177.000 Arbeitsplätze verloren. Das gab die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg bekannt. Im Dezember 2025 seien somit noch 6,5 Millionen Menschen im verarbeitenden Gewerbe sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen. Dies entspricht fast einem Fünftel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Werbung

Insgesamt sei die Beschäftigung über alle Wirtschaftszweige hinweg um 108.000 gesunken. Die Zuwächse in anderen Branchen hätten die Verluste in der Industrie nicht auffangen können, heißt es von der Bundesagentur.

Allein in der Autoindustrie und bei ihren Zulieferern seien 52.000 Jobs verloren worden. In der übrigen Metallindustrie gingen 24.000 Arbeitsplätze weg, im Maschinenbau 28.000.

Der Arbeitsplatzabbau ist noch nicht beendet. Erst Ende Juni hatte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Andrea Nahles, erklärt, in der Industrie würden derzeit monatlich 15.000 Jobs verschwinden. Kumuliert auf die zurückliegenden zwölf Monate waren es Ende Juni 174.000./dm/DP/men

Werbung