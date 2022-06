Änderungen in der Konzernleitung von Lindt & Sprüngli

Kilchberg, 27. Juni 2022 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG gibt heute das Datum für den CEO-Wechsel bekannt. Wie bereits im März 2022 kommuniziert, übergibt Dr. Dieter Weisskopf die Position als CEO der Gruppe an Dr. Adalbert Lechner. Die Übergabe erfolgt per 1. Oktober 2022. Gleichzeitig kommuniziert das Unternehmen die Besetzung des neuen Konzernleitungsmitglieds ab dem 1. September 2022.



Group CEO-Wechsel per 1. Oktober 2022

Nach einer erfolgreichen 27-jährigen Karriere in der Konzernleitung von Lindt & Sprüngli davon sechs Jahre in der Funktion des Group CEO hat Dieter Weisskopf sich entschieden, die operative Leitung abzugeben. Er wurde am 28. April 2022 an der 124. ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat gewählt und wird somit seine langjährige Erfahrung weiterhin in den Konzern einbringen.

Adalbert Lechner, langjähriger CEO der deutschen Tochtergesellschaft sowie Konzernleitungs-mitglied, trat 1993 der Lindt & Sprüngli Gruppe bei. Mit der Übergabe an Adalbert Lechner und der damit vorausschauenden Nachfolgeplanung an der Konzernspitze führt Lindt & Sprüngli die langfristige Ausrichtung des Unternehmens konsequent weiter und den Kurs in eine florierende Zukunft fort.



Neues Konzernleitungsmitglied ab 1. September 2022

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ernennt Daniel Studer per 1. September 2022 zum Mitglied der Konzernleitung. Daniel Studer begann vor 19 Jahren seine Karriere bei der Tochtergesellschaft Lindt & Sprüngli Schweiz, wo er verschiedene Führungspositionen im Verkauf innehatte und anschliessend als Head of International Sales am Konzernhauptsitz tätig war. Im Jahr 2009 wurde er zum Country Manager von Lindt & Sprüngli Mexiko ernannt. Zwei Jahre später wechselte er in die USA, wo er zunächst zum VP Sales und 2016 zum CEO von Lindt & Sprüngli USA ernannt wurde. Mit der Ernennung von Daniel Studer wird die für die Gruppe wichtige Kontinuität gewährleistet.



Weitere interne Anpassungen der Organisation und die Übergabe der Verantwortlichkeiten wurden festgelegt und treten am 1. September 2022 in Kraft.



Bildmaterial finden Sie auf unserer Mediendatenbank: Media Assets | Lindt & Sprüngli (lindt-spruengli.com)



Nächste Veröffentlichung: Halbjahreszahlen 2022 am Dienstag, 26. Juli 2022, 7:00 Uhr.