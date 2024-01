1&1 Aktie News: 1&1 verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Notierung im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 18,14 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:05 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 18,14 EUR. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 18,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,16 EUR. Zuletzt wechselten 14.460 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 28.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,48 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 1,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,24 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,80 EUR an.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.038,70 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 976,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,81 EUR im Jahr 2023 aus.

