1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit Verlusten

Die 1&1-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 12,77 EUR. Die Abwärtsbewegung der 1&1-Aktie ging bis auf 12,73 EUR. Bei 12,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 14.957 Aktien.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,64 EUR an. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 48,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 14,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,71 EUR je 1&1-Aktie aus.

Am 04.08.2022 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 976,10 EUR – ein Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 971,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 30.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 21.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,06 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie im Januar 2023

1&1-Aktie fester: 1&1 hinkt beim Netzausbau zurück - Sanktionen drohen

Telefonica Deutschland-Aktie freundlich: O2 will Mobilfunkpreise erhöhen

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 AG