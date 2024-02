1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 18,26 EUR.

Die 1&1-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 18,26 EUR. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,20 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.805 1&1-Aktien.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,39 EUR ab. Mit Abgaben von 48,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,10 EUR für die 1&1-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 10.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,41 Prozent auf 1.038,70 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 27.03.2025.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

