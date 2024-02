1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 18,38 EUR.

Das Papier von 1&1 konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 18,38 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 18,40 EUR. Bei 18,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.505 1&1-Aktien.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 7,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 48,91 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 24,10 EUR an.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 976,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.038,70 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Januar 2024: So schätzen Experten die 1&1-Aktie ein

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Aufschläge in Frankfurt: SDAX präsentiert sich nachmittags fester