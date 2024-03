1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag mit Aufschlag

So entwickelt sich 1&1

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 17,22 EUR zu.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 17,22 EUR. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,40 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.189 1&1-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 19,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,87 Prozent hinzugewinnen. Am 11.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 83,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,77 EUR für die 1&1-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 10.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.038,70 EUR im Vergleich zu 976,10 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 21.03.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2023 1,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

