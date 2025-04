1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Nachmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 15,16 EUR.

Um 15:49 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 15,16 EUR ab. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,02 EUR nach. Mit einem Wert von 15,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 45.208 Stück.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,94 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,34 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 36,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,08 EUR.

Am 27.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,35 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,68 Prozent auf 1,05 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte 1&1 am 12.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,45 EUR je Aktie.

