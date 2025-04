1&1 Aktie News: 1&1 verliert am Vormittag

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 15,14 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 15,14 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 15,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,12 EUR. Zuletzt wechselten 9.992 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 17,94 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 36,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,08 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 27.03.2025. 1&1 hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,35 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Mit einem Umsatz von 1,05 Mrd. EUR, gegenüber 1,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,68 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 12.05.2025 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. 1&1 dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

