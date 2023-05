1&1 Aktie News: 1&1 macht am Mittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel 1&1 10,54 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 17:35 Uhr 1,0 Prozent. Bei 10,68 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 78.764 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2022 bei 21,18 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 50,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,70 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 9,07 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,52 EUR für die 1&1-Aktie.

1&1 ließ sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1.013,40 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 971,30 EUR umgesetzt.

Die 1&1-Bilanz für Q1 2023 wird am 10.05.2023 erwartet. Am 08.05.2024 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,90 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

