1&1 Aktie News: 1&1 am Montagvormittag auf grünem Terrain

Um 17:35 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 10,58 EUR zu. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 10,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,46 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 78.764 Stück gehandelt.

Am 29.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 21,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 50,05 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 9,70 EUR fiel das Papier am 06.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 9,07 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,52 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 30.03.2023. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1.013,40 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 971,30 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

