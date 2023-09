1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von 1&1 zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 13,82 EUR nach oben.

Um 15:50 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 13,82 EUR. Bei 13,88 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 35.154 Stück.

Am 14.09.2022 markierte das Papier bei 16,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 18,60 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,39 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 32,05 Prozent sinken.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 18,96 EUR.

1&1 ließ sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.013,40 EUR im Vergleich zu 976,10 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2023 terminiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

United Internet und 1&1 gewinnen viele Kunden hinzu - Aktien von 1&1 und United Internet gefragt

Vodafone-Aktie verliert: Funklöcher bei schnellem Verzicht auf 5G-Technik aus China