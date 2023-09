1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag freundlich

Kurs der 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 13,78 EUR zu. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 13,88 EUR zu. Bei 13,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 644 Stück.

Am 14.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,39 EUR an. Mit einem Zuwachs von 18,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,39 EUR am 10.07.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 31,86 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 18,96 EUR angegeben.

1&1 ließ sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.013,40 EUR – ein Plus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 976,10 EUR erwirtschaftet hatte.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 vorlegen. Am 12.11.2024 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,87 EUR je Aktie.

