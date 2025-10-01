DAX24.137 +1,1%Est505.580 +0,9%MSCI World4.311 +0,1%Top 10 Crypto16,20 +2,2%Nas22.645 -0,1%Bitcoin99.807 +2,7%Euro1,1753 +0,1%Öl65,27 -2,7%Gold3.877 +0,5%
Blick auf 1&1-Kurs

1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochnachmittag im Aufwind

01.10.25 16:09 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochnachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 20,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:39 Uhr 1,0 Prozent auf 20,30 EUR. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 20,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,15 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 4.173 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,43 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,19 EUR für die 1&1-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 987,92 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 991,54 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,894 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

