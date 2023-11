1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit negativen Vorzeichen

1&1 im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 16,16 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 16,16 EUR ab. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,16 EUR ab. Bei 16,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.907 1&1-Aktien gehandelt.

Am 11.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 41,89 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 19,61 EUR.

Am 30.03.2023 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.013,40 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 976,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte 1&1 am 10.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Schwacher Handel: SDAX nachmittags im Minus

Freundlicher Handel in Frankfurt: mittags Pluszeichen im SDAX