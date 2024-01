1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 18,52 EUR nach oben.

Das Papier von 1&1 konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 18,52 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,60 EUR an. Mit einem Wert von 18,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.148 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 0,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,80 EUR.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.038,70 EUR, während im Vorjahreszeitraum 976,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Aktie aus.

