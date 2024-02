Aktie im Fokus

1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag höher

02.02.24 16:08 Uhr

Die Aktie von 1&1 zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 18,34 EUR.

Die Aktie legte um 15:37 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 18,34 EUR zu. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 18,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 7.036 Stück. Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 7,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,39 EUR am 10.07.2023. Abschläge von 48,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 24,10 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 10.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 1.038,70 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 976,10 EUR umgesetzt. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 21.03.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von 1&1. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je 1&1-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie Januar 2024: So schätzen Experten die 1&1-Aktie ein Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus Aufschläge in Frankfurt: SDAX präsentiert sich nachmittags fester

