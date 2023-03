1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:06 Uhr 2,5 Prozent auf 11,93 EUR. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 11,99 EUR. Mit einem Wert von 11,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 53.666 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,44 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,84 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.12.2022 auf bis zu 11,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,71 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Am 04.08.2022 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 976,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 971,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,49 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 30.03.2023 terminiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 21.03.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,07 EUR je 1&1-Aktie.

