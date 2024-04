1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag in Rot

Blick auf 1&1-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 15,90 EUR.

Die Aktie verlor um 15:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 15,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 15,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.333 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.07.2023 (9,39 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,94 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 23,40 EUR.

Am 10.11.2023 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1.038,70 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.013,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,50 Prozent gesteigert.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,85 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

