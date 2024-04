1&1 Aktie News: 1&1 wird am Vormittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von 1&1 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 16,00 EUR ab.

Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 16,00 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,80 EUR nach. Bei 15,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.581 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 23,63 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,39 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 23,40 EUR angegeben.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,40 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1.038,70 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.013,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,50 Prozent gesteigert.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von 1&1.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

