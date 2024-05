1&1 Aktie News: 1&1 verteidigt Stellung am Vormittag

Blick auf 1&1-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 16,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 16,50 EUR bewegte sich die 1&1-Aktie um 09:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die 1&1-Aktie legte bis auf 16,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der 1&1-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,50 EUR nach. Bei 16,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 259 1&1-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,88 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 43,09 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,00 EUR für die 1&1-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 21.03.2024. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,40 EUR je Aktie gewesen. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,06 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte 1&1 die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,85 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

