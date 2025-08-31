1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 20,05 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 20,05 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 19,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,85 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 6.712 Aktien.

Am 01.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 5,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 80,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,19 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 07.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 987,92 Mio. EUR, gegenüber 991,54 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,37 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 11.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von 1&1.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,894 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

