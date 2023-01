1&1 Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von 1&1

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 11,63 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 11,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,66 EUR. Bisher wurden heute 3.314 1&1-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 24,64 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,80 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.12.2022 Kursverluste bis auf 11,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 3,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,99 EUR je 1&1-Aktie aus.

Am 04.08.2022 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 976,10 EUR – ein Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 971,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die 1&1-Bilanz für Q4 2022 wird am 30.03.2023 erwartet. Schätzungsweise am 21.03.2024 dürfte 1&1 die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 2,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 1&1 AG