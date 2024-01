1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag im Minus

1&1 im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 18,04 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,5 Prozent auf 18,04 EUR ab. Der Kurs der 1&1-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,90 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 19.398 Stück.

Bei einem Wert von 18,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2024). Gewinne von 3,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR. Mit einem Kursverlust von 47,95 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 21,80 EUR angegeben.

1&1 veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.038,70 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

