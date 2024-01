1&1 Aktie News: 1&1 wird am Nachmittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 17,86 EUR abwärts.

Um 15:47 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 17,86 EUR ab. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 17,78 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.330 1&1-Aktien.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 47,42 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,80 EUR.

Am 10.11.2023 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.038,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die 1&1-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,81 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX fällt

Wie Experten die 1&1-Aktie im Dezember einstuften

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX mittags mit Kursplus