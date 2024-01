1&1 Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von 1&1

Kursentwicklung

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 18,28 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 18,28 EUR. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,28 EUR aus. Bei 18,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 361 1&1-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 18,60 EUR. 1,75 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.07.2023 auf bis zu 9,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 48,63 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,80 EUR.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1.038,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 976,10 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2023 1,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

