1&1 Aktie News: 1&1 verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 12,84 EUR. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,83 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,16 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.796 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,64 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 47,89 Prozent niedriger. Am 23.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 14,64 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,71 EUR.

Am 04.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 976,10 EUR im Vergleich zu 971,30 EUR im Vorjahresquartal.

Die 1&1-Bilanz für Q4 2022 wird am 30.03.2023 erwartet. Am 21.03.2024 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 2,06 EUR je Aktie aus.

