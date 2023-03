1&1 Aktie News: Anleger greifen bei 1&1 am Mittag zu

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:30 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 12,04 EUR. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 12,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 7.197 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2022 auf bis zu 22,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 46,35 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.12.2022 Kursverluste bis auf 11,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,71 EUR je 1&1-Aktie an.

Am 04.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 976,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 971,30 EUR in den Büchern gestanden.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 30.03.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 21.03.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,07 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Analysten sehen für 1&1-Aktie Luft nach oben

1&1-Aktie tiefer: 1&1 will mögliche Behinderung durch Vodafone untersuchen lassen

Die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie im Januar 2023

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 AG