1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit positiven Vorzeichen

03.03.25 09:24 Uhr

Die Aktie von 1&1 zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 13,14 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 09:05 Uhr 0,8 Prozent. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 817 1&1-Aktien umgesetzt. Am 07.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 26,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 11,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 15,53 Prozent Luft nach unten. Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2023 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,17 EUR je 1&1-Aktie an. Am 12.11.2024 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,00 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,04 Mrd. EUR eingefahren. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 27.03.2025 gerechnet. Am 26.03.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren. Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie Februar 2025: Experten empfehlen 1&1-Aktie mehrheitlich zum Kauf TecDAX aktuell: TecDAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag zurück

