1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag auf rotem Terrain

Das Papier von 1&1 befand sich um 11:44 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 10,02 EUR ab. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,98 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44.150 1&1-Aktien.

Am 22.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 21,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.03.2023 bei 9,92 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,66 EUR.

1&1 ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 EUR, nach 0,63 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 976,10 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 971,30 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

