1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit Kursabschlägen

1&1 im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 15,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,3 Prozent auf 15,76 EUR ab. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 15,76 EUR ein. Bei 15,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 273 1&1-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 19,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 20,32 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2022 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,40 EUR für die 1&1-Aktie.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 1.038,70 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 1.013,40 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. 1&1 dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,83 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie: Was Analysten von 1&1 erwarten

Börse Frankfurt: SDAX notiert am Nachmittag im Plus

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX in der Gewinnzone