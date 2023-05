1&1 Aktie News: 1&1 wird am Vormittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel 1&1 10,30 EUR

Um 09:06 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 10,24 EUR ab. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 10,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 877 1&1-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2022 bei 20,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 50,05 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,70 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 5,57 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 21,52 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 30.03.2023 vor. Das EPS lag bei 0,40 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.013,40 EUR – ein Plus von 4,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 971,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 10.05.2023 erwartet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,90 EUR je Aktie.

