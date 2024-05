1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Mittag stärker

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von 1&1. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 16,50 EUR zu.

Um 11:45 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 16,50 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 16,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.780 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 16,58 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 11.07.2023 auf bis zu 9,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 43,09 Prozent sinken.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,00 EUR für die 1&1-Aktie aus.

1&1 ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 1,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die 1&1-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,84 EUR im Jahr 2024 aus.

