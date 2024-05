1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagnachmittag billiger

So entwickelt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 16,40 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die 1&1-Aktie musste um 15:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 16,40 EUR abwärts. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,40 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.598 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Gewinne von 20,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,74 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,00 EUR.

Am 21.03.2024 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,40 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,06 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,01 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 08.05.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2024 1,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

XETRA-Handel TecDAX legt den Rückwärtsgang ein