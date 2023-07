1&1 Aktie News: Anleger greifen bei 1&1 am Mittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 10,24 EUR zu.

Die 1&1-Aktie konnte um 11:30 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 10,24 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 10,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,12 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.939 Stück gehandelt.

Am 06.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,60 EUR an. 81,64 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 9,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 5,27 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,21 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 30.03.2023. Das EPS lag bei 0,40 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 1.013,40 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 975,90 EUR umgesetzt.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 14.08.2024 dürfte 1&1 die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,84 EUR im Jahr 2023 aus.

