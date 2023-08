1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagmittag mit Kursfeuerwerk

1&1 im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von 1&1. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,3 Prozent auf 12,64 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,3 Prozent auf 12,64 EUR. Bei 12,90 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,50 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 120.266 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 17,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Bei 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 25,71 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,76 EUR für die 1&1-Aktie.

1&1 ließ sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1.013,40 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 975,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,84 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,86 EUR je Aktie belaufen.

