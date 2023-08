1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag im Bullenmodus

Blick auf 1&1-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,8 Prozent auf 12,82 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6,8 Prozent auf 12,82 EUR. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 12,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 182.356 Stück.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,39 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,76 EUR je 1&1-Aktie an.

1&1 ließ sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.013,40 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 975,90 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 14.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2023 1,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

