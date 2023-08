1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag gefragt

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 12,24 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 12,24 EUR. Bei 12,52 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 12,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 25.250 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 EUR) erklomm das Papier am 17.08.2022. 45,02 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 23,28 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,76 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 30.03.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie vermeldet. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.013,40 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 975,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die 1&1-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2023 1,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

