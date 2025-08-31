DAX23.590 +0,4%ESt505.327 +0,7%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.200 -0,2%Nas21.506 +1,1%Bitcoin95.712 +0,1%Euro1,1678 +0,3%Öl67,64 -2,1%Gold3.565 +0,9%
1&1 im Blick

1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

03.09.25 16:10 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 19,94 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,10 EUR -0,40 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:44 Uhr 1,3 Prozent auf 19,94 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 19,90 EUR. Bei 20,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 5.304 1&1-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 5,94 Prozent niedriger. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,19 EUR.

1&1 gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 987,92 Mio. EUR – eine Minderung von 0,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 991,54 Mio. EUR eingefahren.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,894 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
