1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag nahe Nulllinie

Notierung im Blick

Die Aktie von 1&1 hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die 1&1-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 20,20 EUR.

Im XETRA-Handel kam die 1&1-Aktie um 09:02 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 20,20 EUR. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 20,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,20 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11 1&1-Aktien.

Bei 21,20 EUR erreichte der Titel am 01.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,95 Prozent hinzugewinnen. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 45,05 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,19 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 07.08.2025. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 987,92 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 991,54 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. 1&1 dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,894 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

August 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie steigt kräftig: UnitedHealth kauft Aktien

United Internet-Aktie dreht ins Plus: United Internet spürt weiter Belastung durch 1&1-Netzausbau - Jahresziele bestätigt