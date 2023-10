1&1 Aktie News: 1&1 gibt am Mittag nach

Blick auf 1&1-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 15,76 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 15,76 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 15,68 EUR. Mit einem Wert von 15,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.070 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 6,98 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 67,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 19,02 EUR.

Am 30.03.2023 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.013,40 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 976,10 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte 1&1 am 10.11.2023 präsentieren. 1&1 dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2023 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

