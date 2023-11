1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag nahezu unbewegt

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 16,38 EUR zeigte sich die 1&1-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die 1&1-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 16,38 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,46 EUR zu. Bei 16,24 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 16,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 10.288 Stück.

Am 11.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,39 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 42,67 Prozent sinken.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 19,61 EUR.

1&1 ließ sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 1.013,40 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 976,10 EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 10.11.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start zu

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Schwacher Handel: SDAX nachmittags im Minus