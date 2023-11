1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Freitagvormittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 16,36 EUR.

Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 16,36 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 16,24 EUR. Bei 16,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 333 1&1-Aktien.

Am 11.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,44 EUR an. Gewinne von 6,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,61 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 30.03.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1.013,40 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,82 Prozent gesteigert.

Am 10.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte 1&1 die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

