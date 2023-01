1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag in Grün

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 09:22 Uhr 0,8 Prozent. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 11,92 EUR. Bei 11,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 2.112 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 24,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 51,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 6,43 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 22,99 EUR.

1&1 ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent auf 976,10 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 971,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.03.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 21.03.2024.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

