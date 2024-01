1&1 Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von 1&1

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 17,72 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:29 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 17,72 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 17,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,56 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 10.292 Aktien.

Bei 18,60 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 47,01 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 21,80 EUR angegeben.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 1.038,70 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 976,10 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,81 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

